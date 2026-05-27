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Fatal Fury City of the Wolves : un short anime fantastique pour l'arrivée de Mr Karate Robert Garcia

Fatal Fury City of the Wolves : un short anime fantastique pour l'arrivée de Mr Karate Robert Garcia

C'est aujourd'hui que sort Mr Karate version Robert Garcia dans Fatal Fury City of the Wolves, et pour marquer l'occasion, SNK a décidé de nous offrir plusieurs choses. Pour commencer, on peut se délecter de plusieurs vidéos de combat pour voir comment le personnage se comporte en 1v1. Mais ce n'est pas tout, SNK a aussi sorti un court-métrage d’animation inédit réalisé par Masami Obari, qui va immédiatement parler à tous ceux qui ont grandi avec les adaptations animées de Fatal Fury dans les années 90. Le short anime met en scène une attaque du dojo Kyokugen à South Town menée par Mr. Big et ses hommes, laissant Marco Rodrigues complètement dépassé par la situation. Terry Bogard intervient bien pour filer un coup de main, mais il v plutôr passer un coup de fil à Robert Garcia, qui débarque masque de tengu sur le visage et moteur V12 hurlant pour officialiser sa présence en Mr. Karate.



Et très honnêtement, tout le plaisir de ce court-métrage vient surtout de là. Ça respire le style old-school de Masami Obari dans chaque plan, à savoir les poses ultra dramatiques, les gros impacts, les mouvements de caméra absurdes, les effets de vitesse partout et cette manière très “anime 90s” de transformer chaque entrée de personnage en moment gigantesque. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si SNK est allé chercher Obari-san pour ce projet. Le réalisateur est directement lié à l’histoire de Fatal Fury, puisqu’il avait déjà travaillé sur les OAV Fatal Fury de l'époque, qui sont devenus cultes chez les fans d’animation et de versus fighting. Son style très reconnaissable — ultra dynamique, parfois presque excessif — colle parfaitement à l’image que SNK veut donner à Fatal Fury City of the Wolves depuis son annonce. En vrai, on est en train de vivre le nouvel âge d'or créatif de SNK en 2026. C'est fou.

 


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 27 mai 2026
18:47


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Fatal Fury City of the Wolves

Jeu : Baston
Editeur : SNK
Développeur : SNK
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
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