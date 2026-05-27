Tides of Annihilation de retour avec une nouvelle vidéo après plus d’un an de silence

Le studio chinois Eclipse Glow Games redonne enfin des nouvelles de son Tides of Annihilation après plus d’un an de silence-radio. Le jeu d’action-aventure solo, qui s’était fait discret depuis ses premières présentations, revient aujourd’hui avec une nouvelle vidéo sur les coulisses du jeu, mais aussi une annonce importante : des sessions de test publiques sont prévues pour cet été, ce qui va permettre au jeu de se lancer dans le grand bain du feedback des joueurs. Dans la nouvelle vidéo proposées, le studio basé à Chengdu met en avant une collaboration étroite avec Unreal Engine et NVIDIA afin d’optimiser à la fois les performances et la qualité visuelle du jeu. Dans cette vidéo, plusieurs membres clés de l’équipe reviennent sur les aspects techniques du développement, notamment l’optimisation CPU et GPU, le travail sur les animations, l’intégration de solutions d’upscaling ainsi que l’utilisation du path tracing pour améliorer le rendu de la lumière et des ombres. Le studio évoque également l’exploitation de la technologie Nanite d’Unreal Engine pour gérer des environnements particulièrement denses, notamment les affrontements impliquant des chevaliers géants.







Pour rappel, Tides of Annihilation prend place dans un Londres ravagé par une invasion surnaturelle venue de l’Outworld. Le joueur y incarne Gwendolyn, une héroïne guidée par une quête de vengeance, qui évolue entre deux mondes : une version moderne mais dévastée de la ville, et le royaume mythique d’Avalon, le tout dans un univers inspiré de la mythologie arthurienne. Le jeu est développé par un studio d’environ 150 développeurs, dont plusieurs anciens talents ayant travaillé sur des licences majeures comme Assassin’s Creed, Yakuza, Persona ou encore Prince of Persia. Le jeu est actuellement prévu sur PC (Steam et Epic Games Store), ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.



