Tides of Annihilation : quand la Chine réinvente les légendes arthuriennes, ça fracasse !

Saros était peut-être le one more thing du State of Play du 12 février 2025, il n'en reste pas moins que le jeu qui a su capter toute l'attention des joueurs, c'est Tides of Annihilation, un jeu sorti de nulle part, mais qui se classe déjà parmi les jeux les plus surveillés. Présenté comme un jeu solo narratif, Tides of Annihilation est l'oeuvre du studio chinois Eclipse Glow Games, basé à Chengdu, en Chine, et qui a fait de son cheval de bataille de s'imposer sur le marché des AAA. Pour ce faire, le studio a décidé de récupérert quelques vétérans de l'industrie, ayant oeuvré sur des jeux tels que Yakuza, Assassin's Creed, Persona, For Honor et Prince of Persia. L'histoire va se dérouler dans une version déformée du Londres moderne, bouleversée par une invasion surnaturelle. On va incarner une jeune femme, Gwendolyn, qui est en quelques sorte la seule survivante de l'humanité. Elle va se retrouver aux côtés de chevaliers spectraux qu'elle va pouvoir invoquer et ainsi nous offrir des combats qui s'annoncent pêchus.







Tides of Annihilation puise ses influences un peu partout, qu'il s'agisse de Final Fantasy, des productions FromSoftware ou encore du côté de Fumito Ueda pour le gigantisme, mais en termes de gameplay, on aura droit à un mélange de plusieurs choses là aussi. « La présentation de Tides of Annihilation au Sony State of Play est une incroyable réussite pour l'équipe de développement d'Eclipse Glow », a déclaré Kun Fu, producteur principal de jeux chez Eclipse Glow Games. « Ce n'est que le début. Nous avons créé un monde qui réinvente la légende arthurienne, où les thèmes du courage, de la loyauté et de l'héroïsme se mêlent à une histoire épique se déroulant dans un environnement étrange mais familier qui mettra à l'épreuve le courage des vrais joueurs et fera avancer le genre. »



Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été communiquée, mais on sait en revanche que le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.