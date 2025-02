Tides of Annihilation : 11 min de gameplay sur PS5 qui font sensation, la Chine frappe fort !

Saros était peut-être le “one more thing” du State of Play du 12 février 2025, il n'en reste pas moins que LE jeu qui a su capter toute l'attention des joueurs, c'est Tides of Annihilation, un jeu sorti de nulle part, mais qui se classe déjà parmi les jeux les plus surveillés de 2025/2026, on ne connaît pas sa date de sortie encore. En attendant, Tides of Anihilation, c’est l’oeuvre d’un studio chinois, sorti presque de nulle part, répondant au nom d’Eclipse Glow Games, qui est basé à Chengdu dans la région de SiChuan, là où est développé aussi Wuchang Fallen Feathers dont je vous ai parlé longuement il y a quelques jours. Après le séduisant trailer du State of Play qui va nous raconter les légendes arthuriennes vues par la Chine, c'est au tour du gameplay de se dévoiler à travers 11 minutes de pur gameplay en 4K.









Tides of Annihilation, c’est quoi ? C’est un jeu qui est présenté par ses créateurs comme un jeu solo narratif, inspiré de la légende arthurienne. C’est d’ailleurs pour cela que le jeu se déroule à Londres, mais dans un Londres brisé, désolé, tavagé, réimaginé, parce que la ville a été le terrain d’une invasion surnaturelle. On va donc incarner Gwendolyn, cette fameuse guerrière “trop bonne” pour certains et c’est aux aux côtés de chevaliers de la Table Blonde, mais sous forme de spectres, qu’on va devoir sauver le monde, mais aussi sa famille. Les développeurs ont indiqué avoir intégré les monuments les plus célèbres de Londres en incorporant des éléments de fantasy d'un autre monde, tout en prenant les bases de la légende arthurienne, pour proposer quelque chose qui soit à la fois familier et nouveau, surtout pour les gens qui s'intéressent à la culture britannique et chevaleresque. Ça, c’est pour le pitch.







CHENGDU, SICHUAN, CHINE





Dans les coulisses, Tides of Annihilation est l'oeuvre du studio chinois Eclipse Glow Games, basé à Chengdu, en Chine, et qui a fait voeu de s'imposer sur le marché des AAA internationaux. Pour ce faire, le studio a décidé de récupérer des vétérans de l'industrie, ayant oeuvré sur des jeux tels que Yakuza, Assassin's Creed, Persona, For Honor et Prince of Persia. Forcément, quand on entend le nom de tous ces jeux, on se dit qu’il s’agit de développeurs occidentaux qui ont décidé de partir en Chine voir si l’herbe est plus verte là-bas. Mais non, pas du tout, les vétérans dont il est question, ce sont des développeurs chinois qui travaillaient auparavant pour les bureaux satellite d’Ubisoft, SEGA et même 2K Games. Car à Chengdu, il y a de nombreux studios chinois satellites de tous ces grands éditeurs occidentaux. Ça n’empêche pas que ces développeurs chinois sont dans l’industrie du jeu vidéo depuis plus de 20 ans et que bosser sur des AAA, ils savent y faire, ne vous inquiétez pas. A l’heure actuelle, ils sont une centaine de développeurs chinois à bosser sur le jeu depuis plusieurs années. Ça, c’était la petite parenthèse mise au point.







STELLAR BLADE x DMC x FF XVI x VALKYRIE ELYSIUM





Autrement, il est assez évident que Tides of Annihilation puise ses influences un peu partout, qu'il s'agisse de Final Fantasy, des productions FromSoftware ou encore du côté de Fumito Ueda pour le gigantisme de certaines créatures, mais s’il fallait faire une comparaison visible, je dirai que le jeu se place dans la même catégorie que Stellar Blade. Au-delà du fait d’incarner une belle femme, c’est la construction de son monde et la manière dont son gameplay va s’articuler autour qui me fait penser qu’on est plus proche d’un Stellar Blade que d’un énième Souls-like. On sait que la tendance, c’est de reprendre les meilleurs ingrédients des jeux FromSoftware, mais il ne faut pas oublier que Hidetaka Miyazaki n’a rien inventé.





Tides of Annihilation me rappelle aussi Stellar Blade dans ses phases de plateformes, qui n’étaient d’ailleurs pas le fort du jeu coréen, mais dans Tides of Annihilation, il y a cette envie de créer des passerelles dynamiques et plus intéressantes entre les zones de jeu, comme ce passage où Gwendolyn doit courir le long d’immeubles qui se déforment, rappelant les films Inception et Dr Strange. Il y a cette notion de grand spectacle et de contemplation, parce que les développeurs chinois veulent aussi mettre en avant leur savoir-faire graphique. Autre détail qui me pousse à croire que Tides of Annihilation rappelle aussi Stellar Blade, c’est aussi par le biais de cet animal, une sorte de faucon mystique qui l’accompagne sans cesse et avec lequel elle parle sans cesse. Difficile en effet de ne pas penser au drone d’Eve de Stellar Blade.







'MEURS, CHEVALIER !'





Concernant le système de combat, c’est là que Tides of Annihilation se détache de Stellar Blade et de tous ces jeux dits Souls-like, puisqu’il arbore une approche beaucoup plus speed, plus dynamique. Pas de parade ni de timing parfait à réaliser, mais des attaques à éviter par le biais d’un système de dash, des sauts parfois vertigineux et des pouvoirs pour essayer de réaliser un maximum de combos. En vrai, on est à mi-chemin entre Devil May Cry et Ninja Gaiden dans l’exécution, avec cette petite mécanique en plus, la possibilité pour Gwendolyn d’invoquer les Chevaliers de la Table Ronde, qui apparaissent ici sous forme spectrale. Chaque chevalier se distingue par leur carrure bien sûr, une couleur également, mais surtout des pouvoirs liés aux éléments. On le voit très clairement sur cette séquence, mais Gwendolyn peut en invoquer plusieurs à la fois pour réaliser des combos spectaculaires. Il y a le Chevalier massif qui ravage tout sur son passage, le tank de service, celui qui pope pour balancer des flèches, le guerrier classique et son épée qui perfore la garde des ennemis et j’imagin qu’on va pouvoir les faire évoluer au fil de l’aventure. Difficile de ne pas y voir là un mélange entre Final Fantasy XVI et Valkyrie Elysium, où les invocations deviennent de véritables couteaux suisses à la fois lors des combats mais aussi en exploration, puisque Gwendolyn pourra faire appel à eux pour attraper des items.









Tides of Annihilation possède clairement des atouts imparables pour devenir l’un des prochains AAA qui risque de tout fracasser, d’autant que le jeu a soigné aussi sa plastique, sa mise en scène et toute sa partie sonore, qu’il s’agisse de la musique et du sound design. Ajoutez à cela des personnages somptueux qui font rêver, une direction artistique bien bossée qui sublime la légende arthurienne, le tout dans un univers post-apocalyptique londonien, il y a de quoi le placer parmi les jeux les plus prometteurs à venir. Aucune date de sortie n'est à ce jour dévoilée, toujours est-il que le jeu sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, avec on le sait déjà, une version qui sera PS5 Pro enhanced.