Marathon veut se relancer avec une Saison 2 plus sombre et plus ambitieuse, un reset est aussi prévu

Malgré un lancement compliqué et une baisse importante de sa fréquentation sur Steam, Marathon est loin d’être abandonné par Bungie et Sony Interactive Entertainment. Depuis plusieurs semaines, les signaux autour du jeu sont préoccupants, avec une chute du nombre de joueurs, des critiques sur le contenu, des performances commerciales jugées inférieures aux attentes et surtout des inquiétudes autour de l’avenir du studio après la fin de Destiny 2. Plusieurs analystes évoquent même un projet en danger, alors que Sony aurait enregistré d’importantes pertes liées à Bungie ces derniers mois. Pour autant, Sony a annoncé continuer de soutenir Marathon sur le long terme, tandis que Bungie a confirmé vouloir transformer profondément le jeu au fil des saisons afin de relancer l’intérêt des joueurs. C’est dans ce contexte délicat que la Saison 2 de Marathon arrivera le 2 juin avec une mise à jour majeure pensée pour corriger plusieurs problèmes remontés par la communauté. Bungie espère notamment séduire de nouveaux joueurs grâce à une semaine d’accès gratuit disponible du 2 au 9 juin sur PS5, sans abonnement PlayStation Plus requis. Toute la progression réalisée durant cette période sera conservée après la fin de l’essai.





La principale nouveauté de cette Saison 2 s’appelle "Night Marsh". Il s’agit d’une version entièrement retravaillée de la zone "Dire Marsh", désormais plongée dans une obscurité quasi totale. L’ambiance devient beaucoup plus oppressante, avec des lignes de vue limitées, des déplacements plus risqués et une approche bien plus orientée infiltration et survie. Bungie introduit pour l’occasion de nouveaux équipements comme les lunettes Darksight, des fusées de détresse ou encore des lampes intégrées aux armures des Coureurs. Mais dans cette zone, toute source lumineuse peut aussi révéler votre position aux autres joueurs. La carte accueillera également de nouveaux ennemis ainsi qu’une présence renforcée de l’UESC autour du Complexe, laissant entendre que Bungie souhaite développer davantage la narration environnementale autour de Tau Ceti et des anomalies qui touchent la planète.









Cette Saison 2 marquera aussi l’arrivée de la Sentinelle, un nouveau Coureur orienté défense et contrôle de zone. Contrairement aux classes plus offensives déjà disponibles, la Sentinelle misera sur les pièges, les protections et la collecte d’informations afin de ralentir les ennemis et dicter le rythme des affrontements. Bungie revoit également en profondeur la progression avec le système du Berceau. Cette nouvelle mécanique permettra d’améliorer son Coureur grâce à l’énergie WEAVEworm afin de débloquer bonus, statistiques et spécialisations. Le studio précise qu’il sera possible de réattribuer librement ses points durant la saison afin d’adapter son build selon sa façon de jouer.









Autre détail important, comme dans beaucoup de jeux service, cette nouvelle saison s’accompagnera d’une réinitialisation complète de la progression. Tous les joueurs repartiront donc de zéro afin de découvrir ensemble les nouveautés et le nouvel équilibrage. Deux nouvelles armes feront également leur apparition, à savoir la mitraillette légère KKV, conçue pour les combats rapprochés, ainsi que le pistolet D54 équipé d’un viseur point rouge intégré. Bungie promet aussi davantage de mods, d’implants et de personnalisations pour enrichir les builds des joueurs. Enfin, cette Saison 2 ajoutera plusieurs améliorations de confort réclamées par la communauté : progression des factions accélérée, contrats retravaillés, coffre agrandi et arrivée des Bungie Rewards directement dans Marathon. Le jeu reste aujourd’hui dans une situation fragile, mais Sony et Bungie semblent encore croire au potentiel du projet et comptent visiblement continuer à le faire évoluer plutôt que de l’abandonner prématurément. Comment ne pas les comprendre ?



