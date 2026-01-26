Marathon aura droit à un gros collector, une DualSense spéciale et casque gaming, leur design claque

Maintenant qu’on connaît enfin la date de sortie de Marathon, Bungie peut passer à l’étape suivante, à savoir les précommandes. Et forcément, qui dit précommandes dit multiplication des éditions, avec plusieurs formules au programme, un collector bien chargé pour les fans hardcore, et même des accessoires PlayStation aux couleurs du jeu. Marathon sera donc proposé en plusieurs éditions, à commencer par une édition standard à 39,99€. Un prix raisonnable, qui montre que Bungie a bien observé ce qui a marché récemment avec des jeux comme Helldivers 2 ou ARC Raiders. Évidemment, ça ne garantit pas le succès, mais c’est un positionnement malin pour attirer du monde dès le lancement. À côté de cette version de base, Bungie a aussi prévu une édition Deluxe, mais surtout un collector très ambitieux, pensé avant tout pour les fans les plus investis. À noter d’ailleurs que ce collector ne sera dispo que via le site officiel de Bungie , histoire de bien marquer le coup.

Édition Standard – 39,99€

L’édition standard inclut évidemment le jeu de base, accompagnée de plusieurs bonus de précommande axés sur le cosmétique : skins d’armes, talismans, stickers, arrière-plan et emblème pour personnaliser son profil dès le départ.

Petit bonus sympa pour les habitués de l’univers Bungie : en liant son compte Bungie.net, on récupère aussi quelques objets exclusifs dans Destiny 2, comme un Spectre exotique, un vaisseau et un passereau aux couleurs de Marathon.





Édition Deluxe – 59,99€

La version Deluxe reprend tout le contenu de l’édition standard, et ajoute une couche supplémentaire pour ceux qui veulent s’investir davantage. On y trouve notamment un passe de récompenses premium, des jetons de SOIE pour débloquer du contenu plus rapidement, ainsi qu’un joli lot de cosmétiques supplémentaires pour les armes et les cadres de Coureur.





Édition Collector – 236,99€

L’édition Collector vise les gros collectionneurs et ceux qui ont les finances. En plus du contenu de l’édition Deluxe, on y retrouve une figurine 1/6 avec éclairage LED, une WEAVEworm miniature, un patch brodé, plusieurs cartes postales illustrées, ainsi qu’un packaging premium particulièrement soigné. Bungie ajoute aussi plusieurs bonus cosmétiques exclusifs, mais surtout un gros argument : une manette DualSense et un casque aux couleurs de Marathon, inclus dans le pack. Autant dire que la facture est salée, mais le contenu est à la hauteur de l’ambition affichée.









Des accessoires PlayStation aux couleurs de Marathon

Pour celles et ceux qui ne voudraient pas forcément passer par le collector, Sony proposera aussi les accessoires séparément. Une manette DualSense blanche stylisée Marathon sera vendue 84,99€, accompagnée d’un casque Pulse Elite assorti. Les précommandes de ces accessoires ouvriront le 29 janvier. La manette sera disponible chez plusieurs revendeurs, tandis que le casque devrait rester exclusif à PlayStation Direct, et uniquement aux États-Unis, ce qui risque d’en frustrer plus d’un.





Pour rappel, Marathon sortira le 5 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.















