Marathon : c'est quoi les Runner Shells ? Bungie explique tout dans une vidéo de 9 min

Marathon est dans les starting-blocks et Bungie a décidé de dévoiler un nouveau dev diary pour lever un peu plus le voile sur son jeu, et surtout sur l’un de ses piliers de gameplay : les Runner Shells. Derrière ce terme un peu abstrait se cachent en réalité les corps bio-imprimés que les joueurs incarnent lorsqu’ils explorent la planète Tau Ceti IV. Et très vite, on comprend que Bungie ne parle pas ici de simples classes, mais de véritables identités de jeu. En fait, chaque 'Shell' est pensé pour un style de jeu bien précis, avec ses compétences, ses statistiques, mais aussi une silhouette immédiatement reconnaissable à distance. L’idée est que à 50 ou 60 mètres, on doit savoir à qui on a affaire, et surtout ce dont ce joueur est capable.



Autre point central de cette vidéo : le buildcrafting. Bungie explique clairement dans la vidéo ne pas vouloir imposer des “builds” toutes faites, mais plutôt fournir des composants. Noyaux, implants, mods d’armes, tout est pensé pour que le joueur bricole son Runner à sa façon. Les noyaux jouent à ce propos un rôle clé, puisqu'il s'agit de bonus autonomes très puissants, qu'on peut combiner entre eux, et qui sont capables de transformer radicalement un style de jeu. Du coup Bungie a conçu une catégorie de Shell suffisamment large pour couvrir tous les profils, du sniper qui campe au bourrin qui fonce dans le tas.





Le Destructeur, par exemple, est brutal, agressif, et il est taillé pour foncer dans le tas et y rester. Inspiré d’une version futuriste de l’armure Mjolnir de la trilogie originale, il dispose de propulseurs pour sprinter ou esquiver rapidement, ainsi que d’une barricade antichoc qui attire naturellement l’attention ennemie. Sa compétence principale, baptisée Recherche et destruction, active des lance-missiles à guidage thermique capables de verrouiller et d’immobiliser les cibles. Clairement, c’est le tank offensif de l’équipe.





À l’opposé, le Shell Assassin s’adresse aux amateurs de discrétion. Pensé pour l’infiltration et le jeu en arrière-ligne, il peut annuler tous les dégâts de chute et activer une invisibilité tactique. Mais attention, plus il se déplace vite, plus il devient visible, et toute action agressive révèle brièvement sa position. Sa compétence principale déploie un disque générant un nuage de fumée, dans lequel il peut devenir totalement invisible.









Vient ensuite l’Éclaireur, que les développeurs appelaient entre eux 'Fun Police' et son rôle est la traque et l’information. Il dispose d’un drone araignée capable de repérer les ennemis avant d’exploser. Son casque déploie une onde de détection qui marque joueurs et l'IA, et une fois un bouclier brisé, les traces de pas ennemies deviennent visibles, ce qui permet de poursuivre une cible même en fuite.





Le Vandale mise de son côté sur la mobilité, avec une agilité plus affirmée que les moyenne et les autres Shells, puisqu'il peut enchaîner doubles sauts, glissades surchargées et accélérations fulgurantes. Sa compétence principale est directement liée à ses déplacements, lui permettant d’entrer dans un combat, de semer le chaos, puis d’en ressortir aussitôt. Son bras-canon, capable de déloger les ennemis de leur couverture semble déjà promis à de grands moments de fun (et de cruauté assumée).





Et dans un jeu où le pillage est central, Bungie ne pouvait pas faire l’impasse sur un Shell dédié, à savoir le Voleur. Spécialiste du loot, il dispose d’une visière à rayons X qui révèle contenants et ennemis à travers les murs. Sa compétence principale déploie un drone en forme de papillon mécanique, capable de voler le butin des joueurs et des IA à distance. Le tout est complété par un grappin intégré, dont l’efficacité augmente à mesure que le sac à dos se remplit.









Enfin, le Cadre Urgentiste joue le rôle de médecin de combat, sachant qu'il est spécialisé dans le soutien, et qu'il peut ressusciter ses alliés grâce à des gantelets amplificateurs, mais aussi déployer des drones médicaux fournissant soins et boucliers, et même partager ses consommables avec toute l’équipe. Mais Bungie n’en fait pas un simple soigneur passif, vu que certaines de ses compétences améliorent aussi les performances des armes et introduisent des effets IEM.





En marge de ces Cadres principaux, Bungie a également présenté ROOK, un Cadre à part, pensé pour les joueurs qui veulent se lancer dans une partie sans pression. ROOK permet d’entrer seul dans une session en cours, sans équipement initial, mais sans aucun risque de perte. Tout ce que vous trouvez est conservé. Capable de se faire passer pour un allié des forces de l’UESC, ROOK introduit une tension particulière : quand vous en croisez un, allez-vous l’aider, ou l’abattre froidement ? Un véritable test de moralité, selon le directeur du jeu.

Marathon est attendu pour mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.











