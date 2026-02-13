JeuxActuJeuxActu.com

Marathon : Bungie chauffe les serveurs, nouveau trailer bien stylisé

Marathon : Bungie chauffe les serveurs, nouveau trailer bien stylisé

Bungie continue de chauffer les moteurs pour Marathon, dont la sortie approche à vitesse grand V. Lors du dernier State of Play, le studio a dévoilé plusieurs nouveautés, à commencer par un nouveau trailer (doublé en VF) qui donne un avant-goût de la colonie perdue de Tau Ceti IV et de l’action frénétique qui attend les joueurs. A noter par ailleurs qu'avant la sortie officielle, Marathon proposera un dernier test grandeur nature : le Server Slam, qui aura lieu du 26 février au 2 mars. Pendant cette période, tous les joueurs pourront accéder à un aperçu ouvert sur Steam, PS5 et Xbox Series X|S, sachant que l’événement mettra en avant deux zones, Perimeter et Dire Marsh, ainsi que les contrats de départ et six coques de Coureur. Pour pimenter l’expérience, ceux qui complèteront la mission d’introduction pendant le Server Slam recevront un emblème et une bannière exclusifs. Des packs d’équipement spéciaux seront également distribués par paliers, comprenant des armes, des implants et d'autres bonus pour booster les premières courses à la sortie officielle.



Pour les gens qui n'ont pas suivi l'actualité du dernier bébé de Bungie, sachez que dans Marathon, on incarne un Coureur biocybernétique chargé de piller la colonie perdue tout en affrontant des équipes ennemies, des rivaux et des environnements imprévisibles. Chaque course est un mélange de vitesse, de stratégie et de survie dans un monde hostile, avec la promesse d’une progression riche et compétitive. Voici pour finir le casting français : Martial Le Minoux, Laura Blanc, Sylvain Agaësse, Jean-François Kopf et Valéry Schatz.

Marathon sortira le 5 mars 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, avec cross-play et sauvegarde multiplateforme.

Marathon

Marathon

Marathon

Marathon

Marathon


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 13 février 2026
12:03


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Marathon aura droit à un gros collector, une DualSense spéciale et casque gaming, leur design claque Maintenant qu’on connaît enfin la date de sortie de Marathon, Bungie peut passer à l’étape suivante, à savoir les précommandes. Et forcément, qui dit précommandes dit multiplication des éditions. 26/01/2026, 09:58
Marathon : c'est quoi les Runner Shells ? Bungie explique tout dans une vidéo de 9 min Marathon est dans les starting-blocks et Bungie a décidé de dévoiler un nouveau dev diary pour lever un peu plus le voile sur son jeu, et surtout sur l’un de ses piliers de gameplay : les Runner Shells. 15/01/2026, 18:57

Marathon : Bungie sort une vidéo de 22 minutes pour convaincre et faire oublier l'Alpha 15/12/2025, 21:05
Marathon : Bungie décale son jeu indéfiniment pour ne pas faire un Concord 2.0 18/06/2025, 10:43
Marathon : Bungie admet avoir plagié une artiste indépendante pour la DA de son jeu, une enquête est ouverte... 16/05/2025, 15:46
Marathon : le gameplay révélé en grandes pompes, mais les retours sont mitigés et les dislikes importants 13/04/2025, 18:26


Marathon

Jeu : FPS
Editeur : Bungie
Développeur : Bungie
23 Sept 2025
23 Sept 2025
23 Sept 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
Marathon : c'est le nouveau FPS extraction de Bungie (Halo, Destiny), vidéo et détails
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers