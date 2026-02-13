Marathon : Bungie chauffe les serveurs, nouveau trailer bien stylisé

Bungie continue de chauffer les moteurs pour Marathon, dont la sortie approche à vitesse grand V. Lors du dernier State of Play, le studio a dévoilé plusieurs nouveautés, à commencer par un nouveau trailer (doublé en VF) qui donne un avant-goût de la colonie perdue de Tau Ceti IV et de l’action frénétique qui attend les joueurs. A noter par ailleurs qu'avant la sortie officielle, Marathon proposera un dernier test grandeur nature : le Server Slam, qui aura lieu du 26 février au 2 mars. Pendant cette période, tous les joueurs pourront accéder à un aperçu ouvert sur Steam, PS5 et Xbox Series X|S, sachant que l’événement mettra en avant deux zones, Perimeter et Dire Marsh, ainsi que les contrats de départ et six coques de Coureur. Pour pimenter l’expérience, ceux qui complèteront la mission d’introduction pendant le Server Slam recevront un emblème et une bannière exclusifs. Des packs d’équipement spéciaux seront également distribués par paliers, comprenant des armes, des implants et d'autres bonus pour booster les premières courses à la sortie officielle.









Pour les gens qui n'ont pas suivi l'actualité du dernier bébé de Bungie, sachez que dans Marathon, on incarne un Coureur biocybernétique chargé de piller la colonie perdue tout en affrontant des équipes ennemies, des rivaux et des environnements imprévisibles. Chaque course est un mélange de vitesse, de stratégie et de survie dans un monde hostile, avec la promesse d’une progression riche et compétitive. Voici pour finir le casting français : Martial Le Minoux, Laura Blanc, Sylvain Agaësse, Jean-François Kopf et Valéry Schatz.





Marathon sortira le 5 mars 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, avec cross-play et sauvegarde multiplateforme.



















