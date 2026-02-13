JeuxActuJeuxActu.com

Control 2 Resonant dévoile son gameplay surnaturel et sa gravité instable

Control 2 Resonant était bien présent au State of Play de Sony et Remedy Entertainment a pris le temps de détailler plus en profondeur le gameplay de ce qui ressemble à un thriller de science-fiction à forte dimension surnaturelle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ambiance reste fidèle à la patte du studio : étrange, inattendu, et résolument spectaculaire. En fait, la séquence présentée met en scène Dylan, le frère de Jesse, lancé à la poursuite d’un Resonant dans la zone d’incursion ouest. Et c'est là qu'on découvre que le jeu va jouer avec la gravité, avec une architecture qui peut se plier sur elle-même et donc ne plus suivre aucune règle cohérente. Un peu à la Inception. Les bâtiments se déforment, les surfaces s’inversent, et ce qui faisait office de sol quelques secondes plus tôt peut devenir un mur ou un plafond.



Cette vidéo nous apprend que Control Resonant ne sera pas un monde ouvert mais proposera plutôt des vastes zones distinctes, évolutives aussi et remplies d’activités secondaires, de personnages cachés et de secrets à découvrir. Dylan peut compter sur plusieurs capacités surnaturelles pour s’adapter à ce monde instable. Au combat, Dylan peut compter sur l’Aberration, une arme de mêlée capable de changer de forme en un instant et dans la vidéo, on la voit passer d’un lourd marteau à des lames tranchantes, puis à une faucille ou même à des poings dévastateurs. Et d’après Remedy, ce n’est qu’un aperçu, puisque l’Aberration pourrait encore révéler d’autres transformations. La vidéo met également en avant les Resonants, qui sont en réalité des boss particulièrement menaçants. Ces entités sont les vestiges d’anciens êtres humains dotés d’un pouvoir immense, désormais corrompus par la force qui altère la réalité. Enfin, un personnage inédit fait son apparition, à savoir Zoe De Vera, agente du BFC, qui accompagne Dylan à distance, vocalement, et donc le guide sur le terrain et joue un rôle important dans l’évolution psychologique du héros. 


La sortie de Control 2 Resonant est attendue pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.


le vendredi 13 février 2026
