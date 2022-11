Control 2 : la suite est officiellement annoncée, 1ers détails et images

Remedy Entertainment a choisi le 11 novembre 2022, jour férié en France, pour annoncer le développement de Control 2, la suite de son jeu d'action mystique sorti sur PC, PS4 et Xbox One en 2019. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, mais également sur le site officiel du studio , on apprend que cette suite est produite en collaboration avec l'éditeur 505 Games, qui avait déjà soutenu le premier épisode il y a 3 ans. Toutefois, dans un message passé aux investisseurs, on apprend que 505 Games est bien plus intégré dans la production, avec un partage des coûts et des tâches. Il a d'ailleurs été indiqué que le budget de développement initial de Control 2 s'élève à 50 millions d'euros, et que Remedy conservera la propriété de la propriété intellectuelle du jeu. Les investissements de développement, de marketing et de post-lancement ainsi que les futurs revenus nets générés par le jeu seront répartis à parts égales entre 505 Games et Remedy. Autre détail croustillant : le jeu sera prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et sera développé avec le moteur maisdon de Remedy : Northlight. Remedy s'occupera de publier le jeu sur la PC tandis que 505 Games gèrera la sortie sur console. Le projet est actuellement au stade de concept, ce qui signifie que ce n'est pas demain la veille qu'on verra le jeu débarquer.

Il est d'ailleurs de bon ton de rappeler que Remedy est un studio bien occupé, avec notamment le développement des remakes des deux premiers Max Payne, en accord avec Rockstar Games, mais aussi Alan Wake II qui a été officialisé il y a déjà un an. En attendant tout cela, voici la première image de Control 2. Il s'agit d'un concept-art.