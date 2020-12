Control : le jeu de Remedy dépasse les 2 millions de ventes

Le jeu de Remedy Entertainment continue de cartonner dans les ventes, avec notamment sa récente sortie sur Switch qui a continué à booster les ventes. Aujourd'hui, le studio finlandais nous explique que Control vient de passer les deux millions de ventes. D'ailleurs, le meilleur mois pour les ventes du jeu a été novembre 2020, soit 15 mois après sa sortie initiale. Le titre semble d'ailleurs cartonner en version digitale avec 60% des ventes de l'année 2019, et 90% des ventes de 2020. Rappelons que Control est sorti sur PS4, Xbox One et PC via l'Epic Games Store en août 2019, suivi pa sa version Steam en août 2020. Les versions cloud sont ensuite sorties en octobre 2020 sur Switch et le service Luna d'Amazon, sachant que les versions PS5 et Xbox Series X|S sont prévues pour le début d'année 2021.