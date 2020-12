Control : il y aura du Ray-Tracing pour les versions next gen PS5 et Xbox Series X, un extrait en vidéo

Comme beaucoup de jeux de l'ère PS4 et Xbox One, Control bénéficiera d'une mise à jour next gen', sur les consoles PS5 et Xbox Series X|S. Remedy Entertainment vient d'ailleurs de communiquer la date de sortie, attendue pour le 2 février 2021 pour la version digitale, tandis que le jeu en boîte arrivera le mois suivant : le 3 mars 2021, soit le temps de digérer la dinde et les marrons qui allaient avec. A cette occasion, un trailer a été mis en ligne afin de nous montrer les ajouts apportés dans cette édition Ultimate. On observe l'arrivée de deux modes de jeu : Performance (4K + 60fps) et Graphismes (4K + 30fps + Ray Tracing). C'est d'ailleurs le mode Graphismes qui est mis en avant et qui nous permet de bien voir les réflets dans la baie vitrée. A noter que si vous possédez déjà une version PS4 ou Xbox One de Control, la mise à jour next gen' sera entièrement gratuite.