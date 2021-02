Control : un trailer de lancement pour les versions PS5 et Xbox Series X|S, ça met la pression

C'est acté : la version Ultimate Edition de Control est désormais disponible sur PS5 et Xbox Series X|S. Remedy Entertainment le fait savoir en proposant un trailer de lancement qui met bien sûr en avant les améliorations techniques de cette édition complète. Quelle que soit la version, les joueurs ont à disposition 2 modes différents :

- Le mode "Performance" : 60fps (sans Ray Tracing), une résolution de 1440p ainsi qu’une sortie 4K.

- Le mode "Graphisme" : 30fps avec Ray Tracing, 1440p et une sortie 4K.



Les développeurs précisent que les joueurs PS5 peuvent bénéficier des fonctionnalités uniques de la DualSense, avec utilisation du retour haptique et des gâchettes adaptatives pour encore plus d'immersion. Mieux, des nouvelles fonctions d'Activités et d'Aide au jeu sont aussi de la partue afin de faciliter la progression. A noter que si le jeu est disponible dès aujourd'hui en digital, via aussi les mises à niveau old gen / next gen', sachez que les versions physiques sur PS5 et Xbox Series X sortiront en magasins le 2 mars 2021. Vous savez tout !