Control : Remedy dévoile de nouveaux chiffres, le plus gros succès du studio ?

C'est à l'occasion de la publication d'une lettre à ses investisseurs que Remedy Entertainment a fait quelques nouvelles révélations autour de Control, son dernier jeu. Si l'on savait que le titre avait franchi les deux millions de copies vendues à la date arrêtée de décembre 2020, le studio finlandais explique que plus de 10 millions de joueurs ont eu l'occasion de tester leur jeu. Evidemment, 10 millions de joueurs ne signifie pas 10 millions de ventes, mais à ce jour, Control reste le plus gros succès des créateurs de Max Payne qui s'étaient contenté de ventes toujours plus minimalistes. A titre de comparaison, Alan Wake s'était écoulé à 1,4 million d'exemplaires alors que Quantum Break n'a jamais révélé ses chiffres de ventes, même si Microsoft s'était dit satisfait des ventes à l'époque. Avec la fin du contrat d'exclusivité avec le géant américain, Remedy Entertainment peut ainsi rêver à plus grand en termes de volumes de ventes, puisque le studio s'est enfin ouvert au marché PlayStation, plus bien fructueux.





Toujours est-il que le succès de Control a donné des idées à ses créateurs, qui ont signé un contrat avec 505 Games pour développer un spin-off multijoueur pour un budget de 25 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout, le studio finlandais serait en train de plancher sur 6 autres projets et le prochain, un autre AAA, serait entré en full production pour une annonce prochaine et une sortie d'ici 2 à 3 ans. A l'heure où l'on écrit ces mots, le studio comprend 293 employés qui travaillent d'arrache-pied.