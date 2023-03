Control 2 : le budget du jeu a été révélé, c'est moins que le film Astérix & Obélix l'Empire du Milieu

Annoncé à la fin de l'année dernière, Control 2 est en pleine production du côté de chez Remedy Entertainment. On le sait, le studio a le soutien de l'éditeur 505 Games qui finance en partie la production de cette suite très attendue. Dans le dernier rapport financier de Digital Bros (la maison-mère de 505 Games) , nous avons appris que le budget de ce Control 2 se chiffrait à 50 millions de dollars. Comparaison qui n'a aucun lieu d'être, mais qu'on cependant assez drôle, développer Control 2 nécessitera moins d'argent que faire le dernier Astérix & Obélix l'Empire du Milieu, qui avait nécessité 65 millions d'euros pour être fabriqué. Toujours dans ce même document, on apprend que les ventes du premier Control ont franchi les 3 millions de copies dans le monde, ce qui signifie qu'il aura fallu 2 ans et 5 mois pour que le titre fasse un million de ventes supplémentaires. On espère maintenant que des nouvelles sur Control 2 nous parviennent plus régulièrement, quelle que soit leur forme.