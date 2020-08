Control : l'Ultimate Edition et le DLC avec Alan Wake sont là, un trailer sous pression

Sorti l'année dernière, Control fut une excellente surprise. Son univers sidérant, son scénario bien ficelé et son gameplay brutal en font une bien bonne production et, d'ailleurs, Remedy Entertainement n'en a pas tout à fait terminé avec lui puisqu'il lui reste à sortir l'Ultimate Edition et le dernier DLC "AWE", avec Alan Wake.Enfin, on dit ça mais tous deux viennent justement de se rendre disponibles : Control Ultimate Edition, qui intègre toutes les extensions, peut donc être achetée sur Steam pour 39,99 euros tandis que les moutures PS4 et Xbox One arriveront un peu plus tard, le 10 septembre. D'ailleurs, notons que seule cette ultime version donnera accès à la mise à niveau gratuite vers les itérations PS5 et Xbox Series X, laissant les actuels possesseurs du jeu "normal" sur le carreau.Le DLC "AWE", quant à lui, peut être acquis pour 14,99 euros. Il ouvrira la voie au RCU, le Remedy Entertainment Universe, qui connectera les productions des développeurs à commencer par l'écrivain Alan Wake qui figurera bien dans cette aventure additionnelle.Et pour terminer, le trailer qui va bien, en 4K Bon visionnage.