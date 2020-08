Control : une vidéo présente l'Ultimate Edition du jeu

505 Games et Remedy Entertainment nous dévoilent une toute nouvelle vidéo pour Control, afin de présenter l'Ultimate Edition du jeu. Première nouveauté : cette édition sera également disponible sur Steam, ce qui met ainsi un terme à l'exclusivité Epic Games Store du jeu. Dès le 27 août, les joueurs pourront donc mettre la main sur le dernier titre des équipes de Sam Lake avec toutes ses extensions (dont le prochain DLC AWE) au tarif de 39.99€. Control ultimate Edition sera aussi disponible via l'Epic Games Store et en version digitale sur PS4 et Xbox One à partir du 10 septembre prochain. Les amateurs de physique seront également servis, mais devront patienter un peu plus tard dans l'année. Sachez toutefois que si vous optez pour cette Ultimate Edition, vous pourrez profiter d'une mise à niveau gratuite sur PS5 et Xbox Series X lorsque vous aurez votre nouvelle console. Mauvaise nouvelle, ceux qui ont déjà acheté le jeu en version classique devront repasser en caisse pour profiter de la compatibilité PS5 et Xbox Series X.