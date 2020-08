Control : l'extension avec Alan Wake dévoile ses quinze premières minutes

Si les fans attendent toujours une suite en bonne et due forme d'Alan Wake, il sera déjà possible de retrouver le célèbre écrivain à travers la prochaine extension de Control : celui-ci partagera donc l'affiche de ce DLC nommé "AWE" avec Jessie Fayden, l'héroïne du jeu originale, et en voici les quinze premières minutes.L'occasion de remettre un pied dans le Bureau, ce département de l'État sacrément particulier, et d'aborder une nouvelle intrigue : au passage, rappelons que les développeurs de chez Remedy Entertainment ont dévoilé il y a peu le RCU, leur propre univers qui connectera les différents jeux comme Control et Alan Wake, donc, mais aussi Quantum Break.AWE sortira le 27 septembre, en même temps que l'Ultimate Edition du jeu sur PC qui comprendra tous les contenus additionnels. Cette version GOTY se proposera un peu plus tard, le 20 septembre, sur PlayStation 4 et Xbox One : notons que seule cette mouture disposera d'une mise à niveau vers les plateformes next-gen.