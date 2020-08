Remedy (Control, Alan Wake) : le studio annonce le RCU, un univers connecté pour ses licences

Comme vous avez pu le constater, le dernier trailer pour l'extension Altered World Events de Control à fait ressurgir Alan Wake, et il semble que ce genre de cross-over va se généraliser. Tous les fans qui connaissent l'importance portée à la narration par Sam Lake savent que ceci ne peut pas être une simple opportunité pour faire du fan-service. En effet, le directeur créatif de Remedy s'est fendu d'un article sur le site offciel du studio qui nous explique que tous les jeux du développeur finlandais feraient par d'un seul et même univers appelé RCU (Remedy Connected Universe).

Depuis plus de 10 ans nous avons eu un rêve un peu fou. L'idée que les histoires racontées dans nos jeux seraient toutes connectées les unes aux autres, un monde d'histoires inter-connectées avec des événements partagés, des personnages en commun, et un lore global. Chaque titre est une expérience stand-alone, mais chaque jeu est également une porte vers un univers plus vaste, avec d'incroyables possibilités pour des événements croisés. Lentement et patiemment, nous avons oeuvré en coulisses pour faire de cette idée une réalité. Je suis ravi de pourvoir vous annoncer qu'il est l'heure de faire un premier pas concret dans cette direction, en créant le Remedy Connected Universe. Vous n'avez pas idée à quel point cela me réjouit de pouvoir enfin faire cette déclaration.

Avec de tels propos, on imagine que la rencontre entre Jesse Faden et Alan wake ne sera probablement pas la seule, et on s'attend désormais à voir Jack Joyce et Paul Sereine de Quantum Break faire également une apparition. Mieux, Sam Lake a également annoncé officiellement que Remedy Entertainment travaillait déjà sur son prochain jeu, et que ce dernier prendrait place dans ce Remedy Connected Universe. On a hâte !

Rappelons que le DLC AWE débarquera dans Control le 27 août prochain, sur PC, PS4 et Xbox One.