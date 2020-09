Remedy : pour son prochain jeu, le studio promet une ambiance particulièrement sombre

Northlight.Dans une vidéo célébrant son 25e anniversaire et réalisée avec la complicité d'Epic Games, Remedy Entertainment a glissé une petite information intéressante au sujet de son prochain jeu. "Vous savez, tous nos jeux sont connus pour être sombres et mélancoliques, ce qui explique pourquoi nous n'utiliserons dorénavant que le jaune, le rouge et le rose comme couleurs afin que vous ayez l'impression d'être dans une grande confiserie, plaisante Thomas Puha, directeur de la communication. Non, en fait, notre prochain jeu sera sombre et sérieux."Quand on connaît le talent de Remedy Entertainment, on a hâte d'y être, même s'il faudra patienter quelques années avant de mettre les mains dessus.