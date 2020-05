Big Fish : serait-ce le prochain jeu de Remedy, les créateurs de Control et Alan Wake ?

Auteurs des Max Payne, Alan Wake ou dernièrement Control, les petits gars de Remedy Entertainment ne chôment pas. Et tandis qu'ils bossent d'arrache-pied sur les DLC de leur dernière production (dont un ferait le lien avec un certain écrivain ), de mystérieuses traces d'un possible nouveau projet viennent d'apparaître sur l'Epic Games Store.Le site Epicdata.info, qui se charge de surveiller les moindres faits et gestes de la plateforme d'Epic Games (oui, ça existe), vient en effet de déceler une petite trouvaille : la présence d'un mystérieux "Big Fish" par Remedy Entertainment. En l'état, impossible de savoir de quoi il en retourne. Un véritable nouveau jeu ? Une extension pour Control ? Ou simplement une mise à jour ? Bien entendu, les plus optimistes aiment à penser qu'il s'agirait de leur prochain titre mais ne nous réjouissons pas trop vite et, comme d'habitude, il est de rigueur d'attendre une officialisation. Un avis sur la question ?