Remedy Entertainment : après Crossfire X, le studio ne ferme pas la porte à un autre FPS

Thomas Puha et le producteur exécutif Tuukka Taipalvesi se sont justement exprimés sur leur travail... et quand le journaliste leur a demandé s'il était possible qu'ils remettent ça sur un autre FPS plus tard, la porte ne fut pas fermée

Il ne faut jamais dire jamais, parce que nous avons passé beaucoup de temps à créer tous les outils et toutes les technologies pour faire ce jeu à la première personne. Si vous pensez à toutes les différences entre un TPS et un FPS, comme la mise à l'échelle de l'environnement et de tout le reste, maintenant que nous avons construit notre propre système... pourquoi ne pas lui trouver d'autres utilisations ?

Si Remedy Entertainement est bien connu pour être derrière Alan Wake, Quantum Break et Control, la firme travaille actuellement sur un projet un poil différent : la campagne solo de Crossfire X, tiré du célèbre FPS multijoueur coréen. Après un premier trailer hollywoodien de haut standard , on attend donc de voir ce que donnera l'expertise des Suédois en matière d'action à la première personne : interviewés dans le dernier numéro du magazine Edge, le directeur de la communicationÀ vrai dire, la firme marque un point : il serait dommage de s'asseoir sur ses acquis. Rappelons que l'entreprise a récemment dévoilé le RCU - Remedy Connected Universe - dans lequel évoluent ses précédentes productions. D'ailleurs, le premier lien entre deux de ses œuvres se fera à travers le prochain DLC "AWE" de Control, qui fera rentrer Alan Wake dans le Bureau torturé de Jessie Fayden. Et pourquoi pas un autre titre, toujours dans le même monde, mais sous la forme d'un FPS ?