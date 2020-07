Crossfire X : la campagne solo se paie un trailer hollywoodien sur Xbox Series X

Smilegate Entertainment. Justement, cette partie inédite se dévoile aujourd'hui dans le cadre du Xbox Games Showcase par le biais d'un trailer musclé en 4K : le FPS devrait sortir cette année si tout se passe bien, à une date encore indéterminée. Bon visionnage.





Shooter multijoueur extrêmement populaire en Corée du Sud, Crossfire tentera bientôt de séduire l'occident avec Crossfire X, un portage current et next-gen destinée à la Xbox One et la Xbox Series X : plus qu'une simple mise à niveau graphique, cette édition toute particulière embarquera même une véritable campagne solo réalisée par... Remedy Entertainment !La firme derrière Alan Wake, Quantum Break ou plus récemment Control livrera effectivement une histoire scénarisée aux gros échos hollywoodiens, directement en collaboration avec les développeurs originels de chez