Blood Message : c'est le nouveau AAA solo narratif chinois qui affole Internet ! Trailer et 1er détails

NetEase est en train de sortir du bois. Le géant chinois du jeu vidéo, historiquement ancré dans le multijoueur compétitif et le jeu service, vient d’annoncer Blood Message, sa toute première incursion dans le territoire exigeant du AAA solo narratif. Un virage stratégique majeur pour un éditeur qui, jusqu’ici, n’avait jamais posé un pied dans le champ balisé par Naughty Dog, Santa Monica ou FromSoftware pour ne citer qu'eux. L'ambition est claire : faire jeu égal avec les Occidentaux sur leur propre terrain et un certain Black Myth Wukong a déjà ouvert la voie l'été dernier, il y a déjà un an.





Développé par le studio 24 Entertainment 临安 (Lin’an), Blood Message est présenté comme une aventure linéaire à la troisième personne, ancrée dans les dernières années de la dynastie Tang. On y incarne un messager sans nom, accompagné de son fils, dans un périple à travers les territoires hostiles de l’Asie centrale et de la Chine de l’Ouest. Son objectif est le suivant : livrer un message qui pourrait changer le destin d’un empire à l’agonie. Une structure classique du récit de transmission, doublée d’un contexte géopolitique et culturel rarement exploré dans le jeu vidéo. Exit les figures impériales : Blood Message choisit les anonymes, les oubliés de l’histoire. Graphiquement, le jeu tourne sous Unreal Engine 5, renforcé par des technologies propriétaires développées en interne. Les premières images évoquent un soin extrême apporté à la direction artistique, entre paysages désertiques inspirés de Dunhuang et villages reculés marqués par l’instabilité politique.











Mais c’est surtout sur le plan thématique que le jeu interpelle : il ne s’agit pas seulement de livrer un message physique, mais de témoigner d’un pan de l’histoire souvent ignoré par la culture vidéoludique mondiale. La narration se veut « cinématographique », mais enracinée dans des codes esthétiques et moraux typiquement orientaux : honneur, famille, transmission, effacement de l’individu. L’annonce de Blood Message n’est pas anodine, puisqu'elle s’inscrit dans un contexte de montée en puissance des studios chinois sur la scène internationale, à mesure que l’axe "jeu-service mobile" laisse place à des expériences plus ambitieuses, pensées pour les marchés PC et console. Zhipeng Hu, vice-président de NetEase, l’assume pleinement : « Nous sommes prêts à offrir une expérience cinématographique à l’échelle mondiale. », une déclaration qui vise autant les joueurs que les investisseurs.



Côté mécanique, le jeu promet un mélange de combat brutal, d’infiltration et de survie. Pas encore de détails précis sur le système de progression, la durée de vie ou la structure exacte des chapitres, mais NetEase joue ici une carte nouvelle : celle d’un titre sans multijoueur, sans microtransactions, pensé pour être vécu comme un film interactif. Si la promesse est tenue, Blood Message pourrait devenir l'autre grand standard AAA solo chinois, après le succès colossal et planétaire de Black Myth Wukong, écoulé à 25 millions d'exemplaires en seulement six mois. En attendant, place au trailer et aux assets.