CrossfireX : l'exclu Xbox, elle aussi, se voit décalée à 2021

FPS online immensément populaire en Corée du Sud, Crossfire devait débarquer cette année sur les plateformes Xbox dans une version "X" totalement reliftée. Hélas, le COVID-19 aura franchement chamboulé les plans et les développeurs, dans un communiqué officiel, l'ont confirmé : le titre ne débarquera qu'en 2021. C'est d'autant plus dommage que pour la première fois, le jeu devait se doter d'une campagne solo entièrement conçue par Remedy Entertainment, le studio derrière l'excellent Control. On va donc devoir prendre notre mal en patience et, en attendant plus de nouvelles qui devraient être communiquées "à l'avenir", nosu vous proposons de vous délecter de la dernière bande-annonce en date.