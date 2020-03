Remedy : le studio d'Alan Wake et Control signe avec un gros éditeur, 2 projets next-gen dans les tuyaux

Remedy Entertainment fait savoir par le biais d'un communiqué officiel avoir signé un accord avec un éditeur majeur portant sur deux projets next-gen. D'après ce qu'explique le studio finlandais, le premier jeu est d'envergure AAA, sortira sur différents supports (Xbox Series X, PS5, PC, peut-être même Stadia) et est actuellement en pré-production. Quant au second titre, l'équipe derrière est de taille moindre, sans doute parce qu'il se déroulera dans le même univers que le premier projet - l'hypothèse d'un spin-off n'est donc pas à écarter.



Sur le plan technique, il est indiqué que les deux jeux s'appuieront sur le Northlight, le moteur graphique de la maison déjà utilisé dans Quantum Break et Control. Côté financier, l'éditeur en question s'est engagé à financer l'intégralité du développement des deux jeux, tandis que Remedy Entertainment récoltera 50% des recettes générées. Par ailleurs, la propriété intellectuelle restera entre les mains du studio finlandais.



Enfin, on nous assure vaguement que les deux projets sortiront "dans les prochaines années". Soit.