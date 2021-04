Control : Remedy refait le jeu sur PSOne pour le 1er avril, un trailer tout en pixels

Tout le monde connaît les remakes, mais connaissez-vous les demakes ? Comme leur nom l'indique, il s'agit d'une tendance web à rendre un jeu déjà sorti totalement old-school, comme s'il était sorti à dans les années 90. Des vidéos particulièrement populaires sur YouTube où une chaîne s'est carrément spécialisée dans le domaine, avec des rendus assez saisissants de hits comme BioShock Resident Evil 7 ou Assassin's Creed . Et ils ont même imaginé à quoi aurait pu ressembler la jaquette !À l'occasion du 1er avril 2021, le talentueux studio Remedy Entertainment s'est donc attelé à la tâche et a annoncé (pour de faux, bien entendu) une version PSOne de 1996 pour son excellent Control. On retrouve donc Jessie Fayden à travers le glauque Bureau Fédéral du Contrôle, déconstruit pour mieux coller à l'architecture 32-Bits de la mythique console de Sony. Et le résultat est forcément croustillant, à tel point que certains demandent à ce que tout ceci soit transformé en mod.On rappelle que Contol est sorti l'année dernière sur PC, PS4 et Xbox One et qu'il a écopé d'un joli 16/20 dans nos colonnes : de plus, le TPS vient d'arriver également sur PS5 et Xbox Series X|S sous son meilleur jour. On ne saurait trop que vous le conseiller si vous aimez les scénarios alambiqués et les ambiances uniques à tomber par terre.