Control : le jeu débarque sur Switch... dans une version cloud gaming !

Alors ça, pour une surprise, c'en est une belle. Control, le très chouette TPS de Remedy Entertainement au scénario torturé, va débarquer prochainement sur PS5 et Xbox Series X : pour beaucoup, il devrait s'agir de la version ultime (hormis les PCistes, bien entendu) puisque les moutures actuelles ne s'avéraient pas très optimisées sur les consoles d'aujourd'hui, la PS4 et la Xbox One. Figurez-vous que, finalement, l'aventure de Jesse Fayden fait également un détour... sur Nintendo Switch."Mais comment est-ce possible ?" s'écrieront certains internautes qui, à juste titre, s'interrogeront sur la capacité de la machine nomade à faire tourner un jeu comme celui-ci. Le studio finlandais a trouvé la réponse : le cloud gaming. Grâce à une solide connexion internet, Control Ultimate Edition - Cloud Version peut donc être joué sur Switch comme si de rien était, sans aucun pré-téléchargement. Alors bien sûr, cela retire le caractère portable de la console mais c'est toujours mieux que rien : en plus, Nintendo vous donne la possibilité de tester le produit avant de sortir définitivement la carte bleue. C'est ça de pris, d'autant plus qu'il y a là toutes les extensions publiées jusqu'à présent... et que le tout est disponible dès maintenant. Un trailer pour fêter ça ?