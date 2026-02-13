JeuxActuJeuxActu.com

Pragmata : du gameplay pour découvrir New York et Time Square figés et dévastés

Capcom a profité du State of Play de Sony pour redonner enfin des nouvelles de Pragmata, avec une séquence de gameplay qui permet de mieux comprendre l'histoire du titre le plus atupique du catalogue de l'éditeur japonais. En fait, la vidéo nous transporte dans un niveau qu'on avait subrepticement aperçu il y a quelques années, mais qui est davantage détaillé ici. Il s'agit de la ville de New York, méconnaissable, avec un Times Square figé et déserté. Les écrans géants sont à l’arrêt, les rues sont vides, et l’atmosphère évoque un monde suspendu dans le temps après une catastrophe dont on ignore encore les causes exactes. 

Concernant le gameplay, pas de nouvelles infos dans cette vidéo, puisqu'il est question de balade simple et aucun combat à l'horizon, mais vu qu'on a déjà pu tester le jeu par deux fois, vous pouvez toujours consulter nos previews écrites comme vidéo. Capcom en profite pour annoncer que la démo « Sketchbook » de Pragmata a déjà dépassé plus d’un million de téléchargements. Sortie programmée pour le 24 avril 2026.



 


le vendredi 13 février 2026
