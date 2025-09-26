Pragmata : Capcom explique pourquoi le jeu a été repoussé aussi longtemps, c'est assez pragmatique

Depuis sa première apparition lors du reveal de la PlayStation 5 en 2020, Pragmata a été un mystère total. Une bande-annonce en CGI, quelques images énigmatiques, et puis… plus rien. Le jeu, initialement prévu pour 2022, a été repoussé à 2023, puis indéfiniment après un nouveau trailer. Trois ans plus tard, Capcom annonce enfin une date de sortie : 2026. Et avec elle, une explication crédible derrière tous ces retards et c'est en plein Tokyo Game Show 2025 que le game diector, Cho Yonghee, et le producteur, Naoto Oyama, ont joué cartes sur table. En réalité, le problème n’était pas d'ordre technique ou financier, mais bel et bien l’équilibrage des mécaniques de jeu. « Il y a eu tellement d’essais, d’erreurs et de va-et-vient pour voir ce qui fonctionne le mieux. » avance Cho Yonghee, avant que Naoto Oyama ajoute : "La combinaison des deux mécaniques principales — le hacking de Diana et le tir de Hugo — a nécessité un temps supplémentaire pour être parfaitement dosée".





On apprend aussi que le choix de montrer Pragmata si tôt a paradoxalement renforcé la pression sur l’équipe. Cho Yonghee l’avoue lui-même : « Mettre le jeu en avant dès le début nous a servi de motivation. Sans cette bande-annonce, Pragmata ne serait peut-être pas le même jeu qu’aujourd’hui. » Autrement dit, Capcom a misé sur le teasing précoce pour créer un engagement médiatique, mais ce geste a aussi obligé les développeurs à perfectionner un jeu qu’ils auraient peut-être livré plus rapidement autrement. Jusqu’ici, Pragmata a été jouable dans plusieurs salons comme le Summer Game Fest, la gamescom et là, le Tokyo Game Show, et le retour sur ses mécaniques action-hacking est positif. Espérons que le reste suive la route, mais le dernier trailer en date montre un jeu qui semble avoir été bien étudié.



