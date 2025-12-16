Reparti avec le trophée du meilleur jeu d’action-aventure aux Game Awards 2025 la semaine dernière, Hollow Knight Silksong n'a pas dit son dernier mot. Première annonce majeure : le titre de Team Cherry va continuer à s’enrichir avec une nouvelle extension baptisée "Sea of Sorrow". Dévoilé via un teaser d’une quarantaine de secondes, ce DLC promet de prolonger l’aventure avec de nouvelles zones, de nouveaux boss, des équipements inédits, et une ambiance résolument différente, puisqu’il sera cette fois question d’un thème nautique. Team Cherry reste volontairement discret sur le contenu exact, histoire de conserver un peu de mystère, mais le plus important est ailleurs, à savoir que l’extension sera entièrement gratuite.





Un joli geste de la part du studio, qui profite aussi de l’occasion pour dresser un premier bilan. Depuis sa sortie le 4 septembre dernier, Hollow Knight Silksong a déjà dépassé les 7 millions de ventes, sans même compter les joueurs passés par le Xbox Game Pass. Un chiffre impressionnant, que les développeurs eux-mêmes n’avaient pas anticipé. Ils évoquent d’ailleurs une communauté plus active que jamais, entre créations artistiques, mods, stratégies inattendues et entraide constante entre joueurs. Une énergie qui, selon eux, alimente directement le développement du DLC "Sea of Sorrow".





<meta itemprop="name" content="Vidéo Hollow Knight Silksong : 7 millions de ventes ; du coup, hop, un DLC gratuit !" /> <meta itemprop="description" content="Reparti avec le trophée du meilleur jeu d’action-aventure aux Game Awards 2025 la semaine dernière, Hollow Knight Silksong n'a pas dit son dernier mot. Première annonce majeure : le titre de Team Cherry va continuer à s’enrichir."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/h/o/hollow-knight-silksong/vv/hollow-knight-silksong-69428145ef171.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/hollow-knight-silksong-7-millions-de-ventes-du-coup-un-dlc-gratuit-131468.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37298.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/h/o/hollow-knight-silksong/vv/hollow-knight-silksong-69428145ef171.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Reparti avec le trophée du meilleur jeu d’action-aventure aux Game Awards 2025 la semaine dernière, Hollow Knight Silksong n'a pas dit son dernier mot. Première annonce majeure : le titre de Team Cherry va continuer à s’enrichir."/><meta itemprop="duration" content="P0HPT42SMS" />

Mais ce n’est pas tout. Team Cherry a également réservé une seconde surprise, cette fois à destination des fans de la première heure. Hollow Knight, le jeu original, reviendra en 2026 dans une édition Nintendo Switch 2. Une version améliorée qui intégrera toutes les optimisations techniques vues sur la suite Silksong, à savoir une meilleure résolution, des modes à fréquence d’images élevée et divers effets graphiques supplémentaires pour tirer pleinement parti de la nouvelle machine de Nintendo. Bonne nouvelle supplémentaire : la mise à niveau sera gratuite pour tous les possesseurs du jeu sur Switch. Et pour ne pas laisser les autres joueurs de côté, Team Cherry prévoit aussi de mettre à jour toutes les versions actuelles du jeu original, avec des correctifs, des améliorations techniques et de nouvelles fonctionnalités. Les joueurs PC peuvent d’ailleurs déjà en profiter, avec notamment une prise en charge complète des formats 16:10 et 21:9, idéale pour le Steam Deck et les écrans ultra-larges. Pas mal non ?



