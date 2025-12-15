JeuxActuJeuxActu.com

Phantom Blade Zero : le Wuxia-punk des chinois de S-Game sera une exclu PS5 temporaire, c'est confirmé !

Présent lors des Game Awards 2025 jeudi dernier, Phantom Blade Zero a dévoilé un nouveau trailer de gameplay bien énervé, et surtout nous a révélé a date de sortie, désormais fixée au 9 septembre 2026, avec une disponibilité simultanée sur PlayStation 5 et PC. L’élément le plus notable de cette annonce est que le jeu sera une exclusivité console PS5 pendant au moins un an, avant tout éventuel portage sur d’autres machines. Rien de bien choquant, Sony Interactive Entertainment étant connu pour aller chercher des deals d'exclu avec le plus grand nombre de studios à travers le monde. On se rapelle par exemple que Crimson Desert avait été approché par le constructeur japonais pour être une exclu PS5, chose que le studio sud-coréen avait décliné. De toutes les façons, les exclusivités temporaires, surtout pour des studios asiatiques comme S-GAME, restent un outil stratégique pour consolider une base installée sur certaines consoles, puisque la PS5 conserve une présence supérieure sur les marchés asiatiques, très loin devant la Xbox Series.

Phantom Blade Zero

 

On rappelle que le trailer de 4 minutes lors des Game Awards 2025 a donné un aperçu de l’univers et du gameplay. Des images qui laissent entrevoir un système de combat ultra speed, technique et spectaculaire, où la fluidité des mouvements et la maîtrise des techniques Wuxia devraient constituer un élément central de l’expérience. Et quand on sait que c'est le chorégraphe Kenji Tanigaki qui s'est chargé de toute la partie action du jeu, il y a de quoi être rassuré. Pour les gens qui ne seraient pas habitués du cinéma de Hong Kong, Kenji Tanigaki a déjà travaillé avec des pointures comme Donnie Yen où il a dirigé ou co-dirigé des films comme SPL, Swordsmen, Flashpoint ou plus récemment Sakra. Bref, le mec est un taulier du combat design dans le cinéma asiatique et ça se ressent parfaitement dans Phantom Blade Zero.





le lundi 15 décembre 2025
