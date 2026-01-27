Absolum : 500 000 ventes et une grosse mise à jour gratuite qui arrive, voici les détails

Absolum vient de franchir une belle et symbolique étape, à savoir les 500 000 ventes de franchi, et forcément, DotEmu a décidé de fêter ça correctement, en annonçant une nouvelle mise à jour gratuite, "baptisée Threads of Fate" et qui arrivera le 12 février. 500 000, ça peut paraître peu pour les gros AAA qui ont l'habitude de taper plusieurs millions les premiers jours, mais pour une licence originale, sans gros nom pour attirer les foules au départ, c'est déjà une belle victoire. Pour remettre les choses en perspective, le jeu avait déjà fait 200 000 ventes dès sa première semaine, preuve que le bouche-à-oreille a clairement fait son boulot par la suite.







Sinon, la mise à jour 'Threads of Fate' va surtout parler à celles et ceux qui ont déjà bien poncé le jeu, puisqu'il est question de contenu supplémentaire, tel qu'un nouveau mode intitulé "Épreuves Mystiques". L’idée, c’est de proposer des runs modifiés avec toute une série de modificateurs, à savoir difficulté revue à la hausse, surprises, variations de gameplay, bref, de quoi remettre un peu de tension et casser la routine. Autre nouveauté côté endgame : l'arrivée des Régions Corrompues, qui sont en réalité des zones optionnelles, plus dangereuses, mais aussi plus généreuses en récompenses. À cela s’ajoutent de nouvelles montures, des récompenses inédites et tout un tas d’améliorations plus discrètes, mais toujours bonnes à prendre.





Pour rappel, Absolum est dispo sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Et si vous aviez lâché le jeu après quelques runs, le 12 février pourrait bien être le bon moment pour y replonger.



