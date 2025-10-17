JeuxActuJeuxActu.com

Absolum : 200 000 ventes en 1 semaine, DotEmu est ravi !

Absolum : 200 000 ventes en 1 semaine, DotEmu est ravi !

Sorti le 9 octobre dernier, Absolum est le dernier jeu issu des laboratoires DotEmu, connu pour avoir relancé le beat’em up avec Streets of Rage 4 et TMNT Shredder’s Revenge. On apprend aujourd'hui en qu'une semaine, le rogue ‘em up fantasy a dépassé les 200 000 ventes. Un pari qui n'était pas gagné, car non seulement il s'agissait d'une nouvelle IP, mais il fallait aussi le vendre autrement qu'un simple beat’em up. Mais le travail a payé ; du moins, il est en très bonne voie. Développé en collaboration avec Guard Crush Games et le studio d’animation Supamonks, Absolum propose une expérience roguelite/action moderne tout en conservant l’ADN des classiques arcade, avec des chemins multiples à explorer, des quêtes annexes et des personnages qui sortent de l'ordinaire. Le jeu combine aussi combats au corps-à-corps et magie, avec des contres et des capacités à améliorer son combattant. Le jeu s'inspire autant de Golden Axe et Dungeons & Dragons Chronicles of Mystara, mais revisitées avec un style moderne et dynamique. On est ravi de ce lancement très positif et il est probablement certaine que le jeu se vendra sur la durée. On essaie de vous proposer notre test complet dès qu'on pourra. Je vous rappelle que je suis tout seul, à tout faire les frérots. Ouais, j'ai changé de ton d'un coup d'un seul.

Absolum


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 17 octobre 2025
18:06


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Absolum détaille ses innovations dans un nouveau trailer de gameplay Dotemu, Guard Crush Games et Supamonks dévoilent aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Absolum, leur beat’em up en 2D avec la promesse de combats exigeants, progression stratégique et univers fantasy dépaysant. 18/09/2025, 19:16
Absolum : c'est le nouveau jeu des dévs de Streets of Rage 4, premier trailer avec gameplay Absolum, c'est tout simplement le nouveau jeu des studios Guard Crush Games, qui avait participé au développement de Streets of Rage 4 aux côtés de Lizardcube. Cela fait trois ans que Absolum est en production et Guard Crush Games 05/03/2025, 09:34



Absolum

Jeu : Beat'em All
Editeur : DotEmu
Développeur : Guard Crush
9 Oct 2025
9 Oct 2025
9 Oct 2025
9 Oct 2025
9 Oct 2025
9 Oct 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News