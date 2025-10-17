Absolum : 200 000 ventes en 1 semaine, DotEmu est ravi !

Sorti le 9 octobre dernier, Absolum est le dernier jeu issu des laboratoires DotEmu, connu pour avoir relancé le beat’em up avec Streets of Rage 4 et TMNT Shredder’s Revenge. On apprend aujourd'hui en qu'une semaine, le rogue ‘em up fantasy a dépassé les 200 000 ventes. Un pari qui n'était pas gagné, car non seulement il s'agissait d'une nouvelle IP, mais il fallait aussi le vendre autrement qu'un simple beat’em up. Mais le travail a payé ; du moins, il est en très bonne voie. Développé en collaboration avec Guard Crush Games et le studio d’animation Supamonks, Absolum propose une expérience roguelite/action moderne tout en conservant l’ADN des classiques arcade, avec des chemins multiples à explorer, des quêtes annexes et des personnages qui sortent de l'ordinaire. Le jeu combine aussi combats au corps-à-corps et magie, avec des contres et des capacités à améliorer son combattant. Le jeu s'inspire autant de Golden Axe et Dungeons & Dragons Chronicles of Mystara, mais revisitées avec un style moderne et dynamique. On est ravi de ce lancement très positif et il est probablement certaine que le jeu se vendra sur la durée. On essaie de vous proposer notre test complet dès qu'on pourra. Je vous rappelle que je suis tout seul, à tout faire les frérots. Ouais, j'ai changé de ton d'un coup d'un seul.







