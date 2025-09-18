Absolum détaille ses innovations dans un nouveau trailer de gameplay

JeuxActuJeuxActu.com

Dotemu, Guard Crush Games et Supamonks dévoilent aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Absolum, leur beat’em up en 2D avec la promesse de combats exigeants, progression stratégique et univers fantasy dépaysant. Le jeu, prévu cette année sur PC, Nintendo Switch, PS5 et PS4, propose en sus une expérience à la fois solo et coopérative, locale ou en ligne. On a eu droit à une nouvelle vidéo, mettant en avant la profondeur du système de combat, qui combine timing précis, coups spéciaux et pouvoirs élémentaires. Les quatre personnages jouables — la rapide Galandra, le solide Karl, le renégat Cider et la créature magique Brome — possèdent chacun des capacités uniques et des motivations propres, offrant différentes approches pour explorer les zones et affronter les ennemis. Le gameplay intègre également un système de progression et de personnalisation des builds, permettant aux joueurs d’adapter leur style et de tirer parti des objets récupérés ou achetés dans les auberges. D'ailleurs, les affrontements contre les boss exigent ainsi autant de stratégie que de réflexes et de skill.



Le développement bénéficie du savoir-faire de Supamonks pour l’animation et des équipes de DotEmu et Guard Crush Games pour la conception des combats et de la progression. La bande originale, signée Gareth Coker, est complétée par des contributions de Mick Gordon, Yuka Kitamura et Motoi Sakuraba, soulignant l’ambition et la qualité de cette production. La vidéo montre aussi des environnements variés et détaillés, peuplés de créatures hostiles comme les Gnolls, et des zones où l’expérimentation et la coopération sont essentielles. Les quêtes, les objets et les chemins multiples sont censés renforcer la rejouabilité et la richesse de l’expérience. Quant à l'hisoire, on rappelle que Absolum plonge le joueur dans le monde de Talamh, où le Roi Soleil Azra mène une guerre brutale pour s’emparer des sources de magie et éliminer quiconque s’oppose à lui. Les rebelles, guidés par Uchawi et les Root Sisters, doivent s’appuyer sur la magie ancienne pour résister à cette tyrannie et découvrir les secrets derrière le pouvoir d’Azra.

