007 First Light : présentation de la Aston Martin Valhalla que James Bond pilotera dans le jeu

On le sait depuis toujours, dans l’univers 007, les voitures ne sont jamais de simples accessoires, mais des extensions du mythe James Bond, aussi belles à contempler que dangereuses à affronter du fait de leur arsenal. Et pour 007 First Light, les développeurs de IO Interactive ont décidé d'intégrer l’une des voitures les plus emblématiques des James Bonds modernes, à savoir l’Aston Martin Valhalla. Déjà rare dans la vraie vie (seulement 999 exemplaires produits), elle est surtout la première hypercar PHEV à moteur central de son histoire, et dans le jeu, elle sera sans doute le climax des vehicules que 007 pourra piloter entre deux scènes de gunfights. Par contre, pas de gameplay à nous montrer lors du Xbox Partner Preview, juste une présentation de la bête dans une vidéo d'ailleurs très courte. Rendez-vous le 27 mars 2026 pour la sortie officielle du jeu.





