007 First Light : l'actrice Gemma Chan (Les Eternels) sera dans le jeu, son rôle dévoilé

Après avoir fait bonne figure le mois dernier avec son premier trailer de gameplay, 007 First Light a profité du State of Play du 24 septembre pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle recrue majeure pour 007 First Light, à savoir l’actrice sino-britannique Gemma Chan. Les cinéphiles (comme nous) la connaissent très bien, puisqu'on a pu la voir dans Crazy Rich Asians, The Eternals (du MCU) et The Creator, et elle prêtera sa voix et son apparence à Selina Tan, Responsable de la Simulation Tactique au MI6. Une sorte d'assistante à Q en somme, sauf qu'elle fait figure de senior au sein du secteur. On apprend en effet que c'est une ancienne chercheuse en psychologie et en stratégie, et qu'elle s’est illustrée dans le secteur privé par ses travaux sur les technologies immersives avant de rejoindre les services secrets britanniques. Elle dirige aujourd’hui la division des Simulations Tactiques, un programme conçu pour évaluer et perfectionner les compétences des nouvelles recrues.



Gemma Chan s’est déclarée « honorée et enthousiaste » de rejoindre la saga, soulignant la complexité et le potentiel narratif de ce rôle. Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive, a quant à lui insisté sur « la profondeur émotionnelle » que l’actrice apporte au personnage et sur l’importance de cette collaboration pour donner au jeu une véritable dimension cinématographique. Dans le même temps, on a appris l'ouverture des pré-commandes avec différentes éditions du jeu :

 

Édition Standard : 69,99€, avec mise à niveau gratuite vers l’Édition Deluxe pour toute précommande.

Édition Deluxe : 79,99€, incluant un accès anticipé de 24h, des skins exclusifs (armes, gadgets et tenues).

Specialist Edition (exclusivité Amazon.com) : boîtier unique et tenue « Smoking Classique ».

Legacy Edition : 299,99€, comprenant le contenu Deluxe, un skin exclusif « Pistolet Doré », des tenues supplémentaires, une figurine collector du Pistolet Doré avec compartiment secret, un certificat d’authenticité et un boîtier steelbook magnétique.

A noter que les joueurs créant un compte IOI recevront également des bonus numériques, dont le skin « Pistolet d’Or » et la tenue « En Service ».

