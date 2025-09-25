007 First Light : l'actrice Gemma Chan (Les Eternels) sera dans le jeu, son rôle dévoilé

Gemma Chan s’est déclarée « honorée et enthousiaste » de rejoindre la saga, soulignant la complexité et le potentiel narratif de ce rôle. Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive, a quant à lui insisté sur « la profondeur émotionnelle » que l’actrice apporte au personnage et sur l’importance de cette collaboration pour donner au jeu une véritable dimension cinématographique. Dans le même temps, on a appris l'ouverture des pré-commandes avec différentes éditions du jeu :
Édition Standard : 69,99€, avec mise à niveau gratuite vers l’Édition Deluxe pour toute précommande.
Édition Deluxe : 79,99€, incluant un accès anticipé de 24h, des skins exclusifs (armes, gadgets et tenues).
Specialist Edition (exclusivité Amazon.com) : boîtier unique et tenue « Smoking Classique ».
Legacy Edition : 299,99€, comprenant le contenu Deluxe, un skin exclusif « Pistolet Doré », des tenues supplémentaires, une figurine collector du Pistolet Doré avec compartiment secret, un certificat d’authenticité et un boîtier steelbook magnétique.
A noter que les joueurs créant un compte IOI recevront également des bonus numériques, dont le skin « Pistolet d’Or » et la tenue « En Service ».