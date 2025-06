007 First Light : premier trailer de gameplay du jeu basé sur la jeunesse de James Bond

C’est lors du State of Play de Sony Interactive Entertainment que le jeu 007 First Light a dévoilé son premier trailer de gameplay. Prévu pour 2026, le jeu est développé par le studio IO Interactive, bien connu pour la licence Hitman. Les développeurs danois ont choisi de s’éloigner des sentiers battus avec un titre qui tranche avec le James Bond qu'on a l'habitude de voir. Oubliez l'agent secret chevronné, parfaitement à l’aise en smoking, ici, nous incarnerons un James Bond de 26 ans, fraîchement extrait des rangs de la Royal Navy, prometteur mais indiscipliné. Recruté par un MI6 en pleine reconstruction, il rejoint le mythique programme de la section 00, autrefois légendaire mais tombé en désuétude.





C’est donc une origin story inédite, non liée aux films existants, qui se dessine. Une vision audacieuse et originale, où l’on suivra les premiers pas d’un James Bond encore vulnérable, mais animé par une soif de justice (ou de vengeance ?) et une efficacité redoutable sur le terrain. Fort de son expérience avec la trilogie HITMAN, IO Interactive promet un jeu d’action-aventure à la troisième personne, mêlant habilement infiltration, combat, et une part assumée de choix narratifs. Le joueur pourra ainsi décider comment progresser : à coups de gadgets signés Q, via des dialogues à double fond ou par une neutralisation brutale et chirurgicale. L’histoire nous fera voyager aux quatre coins du globe, dans des environnements exotiques, typiques de l’univers Bond. Plusieurs visages familiers feront leur retour – M, Q, Moneypenny –, mais également une nouvelle galerie de personnages, parmi lesquels John Greenway, mentor de James Bond, et Isola, une figure trouble dont les intentions restent mystérieuses.







Dans une déclaration passionnée, Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive, précise les ambitions du studio : “Nous investissons toute notre énergie et notre passion pour la franchise afin de créer une aventure cinématographique qui repousse les limites de ce qu’un jeu James Bond peut être.”





Le message est clair : 007: First Light ne sera pas un jeu sous licence de plus, et IO Interactive cherche à créer un véritable chapitre fondateur, à la fois respectueux de l’héritage de Bond et visionnaire dans sa mise en scène et sa structure ludique. On verra si les ambitions seront alignés avec le savoir-faire au moment de sa sortie, prévue en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, la toute récente Nintendo Switch 2, ainsi que sur PC via Steam et l’Epic Games Store.