James Bond : un tout nouveau jeu 007 par les créateurs d'Hitman, premier teaser !

Alors, ça pour une surprise, c'en est une belle. Pas plus tard qu'hier , IO Interactive teasait l'annonce d'un nouveau projet pour aujourd'hui : celui-ci vient d'être dévoilé à travers une première vidéo et, tenez-vous bien... il s'agit d'un tout nouveau jeu vidéo James Bond ! "Project 007", qui est son nom (provisoire), sera donc une origin story, contant alors la formation initiale de l'agent secret britannique. On ne sait pas encore dans quel contexte - s'agira-t-il de la jeunesse de James Bond ? Sa première mission au sein du MI6 ? - si même si le jeu prendra la forme d'un FPS ou d'un TPS : tout ce que l'on sait, c'est que le soft est attendu pour 2021. Et savoir le chantier dans les mains des créateurs de la fantastique saga Hitman, reine de l'infiltration, autant dire que nous sommes aussi curieux qu'excités. Vite, vivement un premier trailer concret !