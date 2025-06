Death Stranding 2 : le jeu s'offre un gros récap de 6 min pour préparer les joueurs

À dix jours de sa sortie, Death Stranding 2 s'offre un récapitulatif narratif de six minutes, histoire de nous remémorer les événements du premier épisode et nous préparer à ce qui arrive dans une dizaine de jours. Dès les premières secondes, le ton est donné : l’Amérique est un piège, et la fin est inévitable. Sam Porter Bridges, toujours incarné par Norman Reedus, revient dans un monde à nouveau brisé, peut-être plus encore que dans le premier opus. Et s’il s’était déjà sacrifié pour relier les gens dans le premier opus, c’est désormais ce lien lui-même qui devient source du danger. La vidéo revient aussi sur les conséquences du réseau chiral. "You brought people and their beaches together, but you also bound them to my beach" entend-on, alors que les images glissent sur des paysages désolés et des visages familiers. Le nom de Lou revient comme une litanie, un rappel permanent que Death Stranding 2 n’est pas seulement une suite mais une quête plus intime. La promesse d’un père ? D’un passé à réparer ? On ne sait toujours pas clairement ce qu’est devenu Lou. Mais on sent que tout gravite encore autour d’elle. Réponse le 26 juin prochain.