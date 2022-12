Death Stranding : le jeu de Kojima va aussi être adapté au cinéma, premiers détails

Je ne peux pas être plus heureux par ce nouveau partenariat avec Hammerstone Studios. C'est un moment charnière pour la franchise et j'ai vraiment hâte de collaborer avec eux pour porter Death Stranding sur grand écran.



Nous sommes ravis et honorés d'avoir l'opportunité de nous associer au brillant et emblématique Hideo Kojima pour sa première adaptation cinématographique. Contrairement à d'autres adaptations de jeux vidéo à gros budget, ce sera quelque chose de beaucoup plus intime et ancré. Notre objectif est de redéfinir ce que pourrait être une adaptation de jeu vidéo lorsque vous disposez d'une liberté créative et artistique. Ce film sera une authentique production Hideo Kojima.

Nouvelle source d'inspiration du Septième Art, le jeu vidéo continue d'être adapté à tout va au cinéma. Alors qu'on attend l'arrivée de la série The Last of Us le 15 janvier prochain, le film d'animation Super Mario Bros en mars 2023, les adaptations de Gran Turismo, Horizon, God of War et bien d'autres encore, on apprend que Death Stranding va lui aussi faire l'objet d'une adaptation au cinéma. C'est le site Deadline qui dévoile le scoop , précisant que cette annonce se fait dans la foulée de l'annonce de Death Stranding 2 aux Game Awards la semaine dernière. Kojima Productions s'est en effet associé aux studios Hammerstone d'Alex Lebovici pour développer et produire une adaptation cinématographique du jeu créé par Hideo Kojima, qui endossera le rôle de producteur exécutif. De cette manière, le game designer japonais aura son mot à dire dans tout le processus de création. Ce dernier a d'ailleurs exprimé sa joie auprès de Deadline, tout comme Alex Lebovici de chez Hammerstone Studios :







De quoi rassurer les fans du jeu qui se sont connectés à cette idée de monde détruit par un cataclysme, forçant les êtres humains à vivre sous terre afin de ne pas être emporté par ces créatures mystiques. Portant entre ses mains les vestiges déconnectés de l'avenir de l'humanité, les joueurs incarnent Sam Bridges de Reedus alors qu'il se lance dans une mission visant à donner de l'espoir à l'humanité en connectant les derniers survivants d'une Amérique décimée. A l'heure actuelle, on ne sait pas si Kojima reprendra les acteurs qui ont participé au jeu vidéo, le casting étant tout de même composé de Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro et Margaret Qualley. Connaissant Kojima, ça ne serait pas impossible...