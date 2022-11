Death Stranding : le jeu a connecté 10 millions de joueurs, Kojima nous offre un jolie illustration

A défaut de nous révéler les chiffres de vente exacts réalisé par Death Stranding, Hideo Kojima nous annonce avec une certaine fierté que son jeu a déjà réuni 10 millions de joueurs à travers le monde. Un chiffre nébuleux, mais certes important pour l'un de ses projets les plus personnels et les plus controversés. Il faut dire que Death Stranding est un jeu qu'on adore ou qu'on déteste, il est difficile en effet de se situer entre les deux sentiments. D'abord commercialisé sur PS5 le 8 novembre 2019, il est ensuite passer par la case PC six mois après, montrant l'envie de Kojima de ne pas se cloisonner à une seule et même plateforme, tout en essayant de toucher un plus large public aussi. La version Director's Cut en 2021 a permis de upgrader le jeu techniquement, tout comme les améliorations offertes par l'adaptation sur PS5. Quoi qu'on pense du jeu, il a réussi à connecter 10 millions de joueurs et ça mérite bien une jolie illustration pour l'occasion.