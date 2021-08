Death Stranding 2 : Norman Reedus confirme qu'une suite est en cours de négociations, il est même heureux

Si Hideo Kojima est fier de son Death Stranding, le titre a divisé les fans du game designer japonais, de par son concept certes original mais assez déroutant. Davantage un jeu de contemplation et de quêtes secondaires FedEx qu'un jeu vidéo classique, le titre a eu du mal à s'imposer dans les charts également. Il aura en effet fallu attendre deux années et la sortie sur PC pour qu'on puisse connaître le nombre de copies écoulées, soit 5 millions d'exemplaires à la date arrêtée de mars 2021. Ce sont ces chiffres qui ont peut-être relancé l'intérêt de certains éditeurs pour une suite, puisque Norman Reedus a vendu la mèche d'un deuxième épisode lors d'une interview accordée au site Adorocinema.com :





Nous faisons donc un deuxième Death Stranding. La suite est actuellement en négociations. Alors... Ouais !

Ce n'est pas la première fois qu'un Death Stranding 2 est évoqué, Norman Reedus avait d'ores et déjà laissé fuiter quelques indices l'année dernière lors d'une interview à The Wired. A l'époque, on avait pensé à un DLC, mais il semblerait que Kojima soit prêt à faire de son one-shot une vraie saga. Reste à attendre une annonce officielle et imaginer ce que le game designer pourrait en faire côté gameplay. Non, parce que les vacances en trek de Kojima en Islande une deuxième fois, ça risque d'être compliqué...