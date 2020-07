Death Stranding : fier du mode écran ultra-large sur PC, Kojima Productions lui consacre une nouvelle vidéo

La version PC de Death Stranding s'offre un nouveau trailer consacré au mode écran ultra-large qui, manifestement, fait la fierté de Kojima Productions. En effet, le studio de Hideo lui avait déjà dédié une vidéo en avril dernier , et à l'époque, on nous faisait comprendre que l'immersion serait encore plus grande que sur PS4. Quoi qu'il en soit, ça nous permet de rappeler que notre test de Death Stranding sur PC se trouve à cette adresse , et que d'après notre ami Fabien, l'ergonomie clavier/souris est loin d'être top. En revanche, il salue l'optimisation du jeu, notamment sur des configurations moyennes.Le jeu est sorti le 8 novembre 2019 sur PS4, et le 14 juillet sur PC.