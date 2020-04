Death Stranding : un nouveau trailer pour illustrer le mode écran ultra-large sur PC

Disponible sur PS4 depuis le 8 novembre dernier, Death Stranding bénéficiera de quelques fonctionnalités supplémentaires sur PC. Si le mode "Photo" est bien présent sur la console de Sony Interactive Entertainment (via une récente mise à jour), ça ne devrait pas être le cas de la compatibilité avec les écrans ultra-larges. C'est d'ailleurs le sujet de la nouvelle et courte vidéo fraîchement mise en ligne par Kojima Productions : on peut apercevoir le héros Sam Bridges dans différents environnements du jeu, le studio japonais souhaitant démontrer que leur immensité sera encore plus écrasante. Qu'il s'agisse des phases de gameplay ou des cinématiques, tout a été fait pour que l'impact visuel soit au rendez-vous.On rappelle que Death Stranding sera disponible sur PC à partir du 2 juin prochain.