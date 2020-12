Cyberpunk 2077 + Death Stranding : une collaboration officielle avec des bonus inédits

Après avoir glissé des indices et des easter eggs malins dans Cyberpunk 2077, Hideo Kojima a officialisé une collaboration plus bien officielle entre son dernier jeu, Death Stranding, et le titre de CD Projekt Red. Pour jouir de ce cross-over entre deux grands jeux vidéo, il suffit de passer à la version 1.05 de Death Stranding sur PC. L'occasion de profiter de nombreux bonus qui font référence au RPG qui se déroule dans la ville de Night City. Cela se traduit déjà par une vidéo où l'on peut voir Sam Porter au guidon de sa moto, mais qui affiche les couleurs du deux-roues iconiques de Cyberpunk 2077. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi d'autres ajouts cosmétiques qui devraient ravir les amateurs de prothèses puisque Sam peut désormais porter le bras mécanique de Johnny Silverhand, qu'on peut aussi apercevoir dans la vidéo. Et histoire d'aller jusqu'au bout, on peut aussi profiter des lunettes du personnage de Keanu Reeves.A cela s'ajoute 6 missions inédites dans lesquelles on trouve des personnages et des éléments de l'univers de Cyberpunk 2077, des features in-game comme la capacité de pirater, cibler, ou bien encore stopper les détecteurs des mules pendant un temps limité. Mieux, grâce à ces nouvelles fonctionnalités, il est possible aussi de court-circuiter leurs odradeks et d'arrêter leurs camions en pleine course. Il y a aussi des hologrammes supplémentaires dont un qui affiche le symbole Samurai. De quoi afficher une certaine classe.