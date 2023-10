Cyberpunk 2077 : le DLC "Phantom Liberty" fait un excellent démarrage, voici les chiffres

Trois ans après le cauchemar vécu suite au lancement catastrophique de Cyberpunk 2077, le studio CD Projekt Red peut enfin retrouver le sourire. C'est déjà le cas depuis plusieurs mois et les améliorations apportées au fil des patchs, mais avec le lancement plus que réussi du DLC "Phantom Liberty", le coeur est aujourd'hui léger du côté de Varsovie. Le studio polonais a en effet dévoilé pas mal de chiffres, à commencer par le nombre de copies vendues pour l'extension solo avec Idriss Elba. Plus de 3 millions de copies écoulées en une semaine d'exploitation, c'est évidemment plus que positif, sachant que c'est sur PC que le jeu a fait le plus d'heureux.On compte en effet 68% des ventes de Phantom Liberty sur cette plateforme, contre 20% pour la PS5 et 13% pour la Xbox Series X. Du coup, dans sa globalité, la licence Cyberpunk 2077 a généré plus de 25 millions de ventes. De fait, les équipes vont pouvoir basculer proprement sur le développement de The Witcher 4, sans oublier d'autres nouveaux projets, comme cette association avec la société de production Anonymous Content (True Detective, Mr. Robot) afin de mettre en oeuvre un film ou une série en live-action, ce n'est pas encore décidé. On imagine déjà Keanu Reeves et Idriss Elba être embauché dans leur rôle respectif, à moins qu'on parte sur autre chose...