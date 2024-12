Cyberpunk 2077 : une surprise pour les 4 ans, des nouveautés pour le jeu

On pensait queCD Projekt Red en avait fini avec Cyberpunk 2077 et que le studio était entrer en pleine production pour The Witcher 4, mais il semblerait que les développeurs polonais avaient encore un peu de ressources pour célébrer les 4 ans d'existence du jeu. Cela se traduit par une version 2.2 du jeu , permettant de proposer quelques nouveautés et autres features, afin de compléter un peu plus l'expérience qui s'était déjà enrichie d'un DLC de qualité l'an passé avec The Phantom Liberty. Avec ce patch, on dispose de plus de 100 nouvelles options de personnalisation pour V, de la compatibilité CrystalCoat pour certaines marques de véhicules, d'une nouvelle fonctionnalité de palette de couleurs TWINTONE pour les véhicules compatibles CrystalCoat, mais aussi d'un mode photo qui été renforcé avec de nouvelles options de caméra, de nouveaux rapports hauteur/largeur, de nouvelles sources de lumière et des PNJ mobiles par exemple. Bien sûr, CD Projekt Red en a profité pour corriger aussi quelques bugs qui trainaient...Voici le détail de cette mise à jour 2.2 :

Nouvelles fonctionnalités

La technologie CrystalCoat de Rayfield, initialement conçue pour les véhicules Rayfield uniquement, a désormais été adoptée par d'autres constructeurs automobiles. Vous pouvez désormais modifier les peintures des véhicules Herrera, Mizutani, Quadra et Villefort. Astuce de pro : utilisez CrystalCoat pour tromper les flics et réduire votre niveau de recherche NCPD !

Kiroshi présente TWINTONE ! Alors que CrystalCoat continue de gagner en popularité, TWINTONE fait passer vos travaux de peinture au niveau supérieur. Il vous suffit de scanner une voiture avec vos optiques Kiroshi, de passer à l'onglet TWINTONE, puis d'enregistrer la palette de couleurs du véhicule pour une somme modique. Vous pourrez ensuite sélectionner la palette dans la base de données TWINTONE sous le menu CrystalCoat. Vous y trouverez également des palettes de couleurs génériques pour tous les véhicules compatibles CrystalCoat ainsi que des palettes de couleurs uniques exclusives au modèle de véhicule à partir duquel elles ont été copiées. Veuillez noter que le clonage de palettes de couleurs n'est pas autorisé sur les véhicules liés à des quêtes, appartenant au NCPD ou incompatibles avec la technologie CrystalCoat.









Nouveau mode Photo avec plusieurs fonctionnalités demandées par la communauté :

La caméra du drone est désormais une caméra gratuite au lieu d'une caméra orbitale centrée autour de V.

Portée de la caméra augmentée.

Collision complète (ON/OFF) : détermine si la caméra respecte les collisions d'objets dans le jeu.

Verrouillage de la caméra (ON/OFF) : verrouille la caméra pour éviter les mauvais clics et ruiner le cadre.

Caméra précise (ON/OFF) : ralentit la caméra pour une visée plus facile.

Rapport hauteur/largeur (PC uniquement. Les captures d'écran en résolution personnalisée ne sont pas disponibles sur les consoles. Les systèmes de console ne peuvent exporter des images qu'au format standard 16:9.)

Onglet Personnages : faites apparaître jusqu'à 3 PNJ pour votre photo, avec une liste de plus de 20 personnages parmi lesquels choisir. Vous pouvez ajuster leur expression, leur pose et leur position.

Onglet Éclairage : faites apparaître et ajustez les sources de lumière.

Correction du problème de profondeur de champ fantôme.

Ajout d'un curseur d'intensité d'effet.