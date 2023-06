Cyberpunk 2077 : on a joué à "Phantom Liberty" chez CD Projekt, on vous fait visiter les studios

Deux ans et demi après le lancement très compliqué de Cyberpunk 2077 (qui avait d’ailleurs miné le moral des développeurs de CD Projekt Red), le studio a enfin retrouvé le sourire. Il faut dire que depuis le début de l’année 2021, on a énormément cravaché pour rectifier les erreurs qui ont été faites à la sortie du jeu. Depuis, tout est rentré dans l’ordre, Cyberpunk 2077 continue de cartonner au niveau des ventes et cumule déjà plus de 20 millions de copies vendues dans le monde. Avec l’extension Phantom Liberty, le but est de reproduire ce qui avait été fait avec les DLC narratifs de The Witcher 3, qui avait permis d’offrir des dizaines et des dizaines d’heures de jeu en plus, mais aussi de faire encore mieux que le jeu original. C’était le cas avec l’extension Blood & Wine et c’est exactement ce que CD Projekt souhaite faire avec Phantom Liberty. Continuer à enrichir l’expérience et l’histoire qui a été créée avec les personnages de V et de Johnny Silverhand, tout en ajoutant des choses inédites. Cette fois-ci, on va découvrir toute une nouvelle zone de jeu, Dogtown, à l’ambiance post-apo où vit une autre population. On est loin des néons et de l’atmosphère festive de Night City comme nous l’a expliqué Wiktoria Stachowska, Senior Environment Artist sur le jeu.







Si Cyberpunk 2077 a fait sensation en intégrant Keanu Reeves dans son casting, l’extension Phantom Liberty a décidé, elle aussi, d’être aussi prestigieuse en se payant les services de l’acteur britannique Idris Elba. Connu pour ses rôles de Heimdall dans le MCU et la saga Thor, Bloodsport dans le Suicide Squad de James Gunn ou encore celui de Brixton dans le spin off de Fast & Furious, il campe dans Cyberpunk Phantom Liberty le rôle de Salomon Reed, dont on ne sait pas grand-chose, secret obblige. Notre session de jeu dans les studios de CD Projekt Red nous a d’ailleurs permis de faire connaissance avec le personnage et de constater que sa présence aura une importance considérable dans l’histoire.





Phantom Liberty ne sera pas qu’un simple DLC, mais une véritable extension qui promet un renouveau pour Cyberpunk 2077. Avec plusieurs dizaines d’heures de jeu promises, un nouveau district à découvrir, des personnages importants comme Salomon Reed, autant de missions principales et secondaires à l’intérêt croissant, la promesse est grande. Il faudra évidemment attendre quelques mois avant de mettre la main dessus et être sûr de sa qualité, mais en faisant fi des consoles old gen, CD Projekt Red se donne tous les moyens pour être à la hauteur de ses ambitions...