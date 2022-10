Death Stranding 2 : le jeu annoncé par mégarde par Kojima Productions ?

A Kojima Productions producer tagged "#DeathStranding" in her tweet about the actor teases for Hideo Kojima's next game. https://t.co/uHNDSaSnG5 pic.twitter.com/s1HcVxERS4 — Gematsu (@gematsu) 7 octobre 2022

Guys, I'd love to share your excitement but it was a long day and I simply failed to put a question mark at the end of a tag:(



Let's see what's true! #deathstranding?#mystery — CopperKat (@KaterynaT5) 7 octobre 2022

Et si Kateryna Tarasova avait officialisé par mégarde Death Stranding 2 ? C'est en tout cas ce que pensent bon nombre de fans après l'un de ses derniers tweets. En fait, celle qui est productrice chez Kojima Productions a souhaité rebondir sur le jeu de piste initié par Hideo Kojima lors du dernier Tokyo Game Show 2022 dans le cadre de son prochain jeu. Ce week-end, il a été confirmé lors de la PAX Australia 2022 que l'actrice Elle Fanning (Super 8, Somewhere) serait impliquée dans le projet."Il y a tellement de questions !, s'est empressée de tweeter Kateryna Tarasova. Qui est impatient de savoir ce que nous sommes en train de préparer ? #DeathStranding #WhereIAm" En oubliant (a priori) de mettre un "?" derrière "#DeathStranding", elle a sans le vouloir éveillé des soupçons au sein de la communauté. Du coup, elle a posté le message suivant (après avoir effacé le premier tweet manifestement) : "Les gars, j'aimerais partager votre enthousiasme mais ce fut une longue journée, et j'ai tout simplement oublié d'ajouter un '?' à la fin du hashtag :(." Bien évidemment, nous ne sommes pas obligés de la croire, mais il se peut très bien que ce soit la vérité et non une boulette.En tout cas, ce n'est pas la première fois que Death Stranding 2 fait l'objet de rumeurs. Par exemple, Norman Reedus - qui incarne le héros Sam Bridges - ne s'est pas gêné pour indiquer à différentes reprises ( là et là ) que lui et Hideo Kojima travaillaient bel et bien sur Death Stranding 2, poussant ainsi le créateur de Metal Gear Solid à jouer la carte de l'humour . Mais comme vous le savez, tant que les choses ne sont pas officielles, mieux vaut ne pas s'avancer même si ça commence à faire beaucoup.